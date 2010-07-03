Рельсы на Крымском мосту дошли до середины

19 из 38 километров рельсов уложили на железнодорожной части Крымского моста в обоих направлениях, сообщает информационный центр "Крымский мост".
По словам представителя подрядной организации Евгения Чибышева, рельсы и шпалы собираются в 25-метровые звенья на базе, развернутой на Таманском полуострове.
В дальнейшем заварят швы между секциями, образовывая 440-метровые бесстыковые плети. Далее установят уравнительные стыки, которые снимут напряжение в металле рельсов, вызванное перепадом температур.
"Они позволят стальным рельсам свободно "дышать" в случае повышения или понижения температуры воздуха", – сказал Чибышев.
Ранее начальник дирекции по обслуживанию пассажиров "Крымской железной дороги" Владимир Резниченко сообщил, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря.
Планируется, что билеты начнут продавать за 90 дней. На Крымском полуострове их можно будет купить в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак. Перевозками на полуостров займется отдельная транспортная компания.
К концу года из Феодосии до Анапы по Крымскому мосту должны поехать электрички. Пока в планах курсирование четырех пар пригородных поездов в сутки.
Длина Крымского моста составляет 19 километров. Автомобильную часть путепровода открыли 15 мая минувшего года.
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