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12:29

Пригородные поезда поедут по Крымскому мосту

транспорт

12:29

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Электрички из Феодосии до Анапы к концу 2019 года поедут по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФГУП "Крымская железная дорога".

Пока в планах курсирование четырех пар пригородных поездов в сутки, уточнили в ведомстве.

Ожидается, что после открытия движения по железнодорожной части Крымского моста по переправе поедут пассажирские поезда сообщением Санкт-Петербург – Севастополь, Москва – Симферополь, Москва – Феодосия, Москва – Евпатория, Москва – Севастополь, Санкт-Петербург – Евпатория, Санкт-Петербург – Феодосия, Кисловодск – Феодосия, Кисловодск – Севастополь, Мурманск – Симферополь, а также Екатеринбург – Симферополь.

При этом один из поездов по маршруту Москва – Симферополь может быть полностью двухэтажным.

Длина Крымского моста составляет 19 километров. Автомобильную часть путепровода открыли 15 мая минувшего года.

Ранее стало известно, что железная дорога к Крымскому мосту получила первый километр. Работы на двух берегах переправы планируют завершить синхронно.

транспорт

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