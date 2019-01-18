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11:06

Железная дорога к Крымскому мосту получила первый километр

строительство

11:06

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Строительство железнодорожной части Крымского моста и железнодорожных подходов к нему на крымском и таманском берегах идет синхронно. Оно будет закончено в срок, сказал глава совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг.

"Нет сомнений, что вся инфраструктура – и мост, и подходы – заработает, как и планируется, синхронно, к декабрю текущего года", – сообщил он инфоцентру "Крымский мост".

На строительстве задействовано более 6500 инженеров и рабочих, более 500 единиц техники. Железнодорожная часть моста после завершения работ будет передана на баланс ФГУП "Крымская железная дорога".

В конце 2018 года сообщалось, что опоры Крымского моста обезопасили от столкновения с судами специальными конструкциями. Палы установили на самых массивных опорах, расположенных по обеим сторонам судоходного Керчь-Еникальского канала.

строительство

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