Первый поезд в Крым по мосту придет зимой 2019 года

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря, передает ТАСС. Об этом заявил начальник дирекции по обслуживанию пассажиров "Крымской железной дороги" Владимир Резниченко.

Билеты на поезда в Крым начнут продавать за 90 дней. На Крымском полуострове их можно будет купить в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак. Перевозками на полуостров займется отдельная транспортная компания.

По словам Резниченко, по железнодорожному мосту через Керченский пролив в Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию начнут ходить 11 пар пассажирских поездов. Они будут ездить преимущественно из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Кисловодска.

Между Москвой и Симферополем будет курсировать двухэтажный поезд. Стоимость проезда должна быть не выше, чем в среднем по России.

К концу года из Феодосии до Анапы по Крымскому мосту должны поехать электрички. Пока в планах курсирование четырех пар пригородных поездов в сутки.

Автодорожную часть моста, соединившую Крымский полуостров с другими регионами России, открыли 15 мая. Движение большегрузов разрешено с 1 октября. Строительство железной дороги через пролив продолжается, открыть ее собираются в 2019 году. Общая стоимость проекта составляет почти 228 миллиардов рублей.

Опоры моста обезопасили от столкновения с судами специальными конструкциями. Они позволят уберечь и само судно, и опоры от соприкосновения. Фарватерный участок Крымского моста обустроили всем навигационным оборудованием для безопасного судоходства по каналу.