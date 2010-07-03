Строители собрали все железнодорожные пролеты Крымского моста

Строители закончили установку всех пролетов железнодорожной части моста через Керченский пролив. Было установлено 160 тысяч тонн металлоконструкций на 307 опорах, передает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр "Крымский мост".
"Более шести километров пролетов расположено над акваторией, остальные – над сухопутными участками (коса и остров Тузла) в Керченском проливе", – говорится в сообщении.
По словам генерального директора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж" Леонида Рыженькина, работы идут по графику.
"К декабрю 2019 года, к моменту запуска железнодорожного движения, на мосту будут смонтированы все системы", – сказал он.
Как уточняется, один железнодорожный пролет весит более 500 тонн. На морские опоры моста пролеты надвигали домкратами, а на сухопутные опоры пролеты монтировали кранами.
14 марта сообщалось, что на железнодорожной части Крымского моста в обоих направлениях уложили 19 из 38 километров рельсов. Рельсы и шпалы собираются в 25-метровые звенья на базе, развернутой на Таманском полуострове.
Первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря. Планируется, что билеты начнут продавать за 90 дней.
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