Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:39

Завершено строительство первого железнодорожного пути Крымского моста

строительство

08:39

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

На Крымском мосту сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части по направлению с полуострова на материк, сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр "Крымский мост".

Строители уложили пять тысяч тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал. Две бригады двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки. Была проведена стыковка двух именных звеньев – "Тамань" и "Керчь".

В ближайшее время состоится финальная стыковка звеньев второго пути, после чего их обустроят всем необходимым для начала перевозок. Строительство идет с небольшим опережением.

В свою очередь, руководитель подрядной организации Евгений Чибышев отметил, что по рельсам первого пути будут перевозить грузы для строительства второго и подходов к железной дороге со стороны Крыма.

На сегодняшний день на втором железнодорожном пути предстоит уложить семь километров рельсошпальной решетки. Для завершения работ первый путь используют для перевозки грузов.

Также ведется строительство станции Керчь-Южная. Она включает вокзал, пост электрической централизации и блокировки и парк путей для приема и отправления поездов.

Ранее сообщалось, что движение по железнодорожной части Крымского моста планируется открыть 9-10 декабря. Продажа билетов на поездки начнется в октябре, за 45 суток до открытия движения.

Читайте также

строительство

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика