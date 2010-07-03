Завершено строительство первого железнодорожного пути Крымского моста

На Крымском мосту сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части по направлению с полуострова на материк, сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр "Крымский мост".
Строители уложили пять тысяч тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал. Две бригады двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки. Была проведена стыковка двух именных звеньев – "Тамань" и "Керчь".
В ближайшее время состоится финальная стыковка звеньев второго пути, после чего их обустроят всем необходимым для начала перевозок. Строительство идет с небольшим опережением.
В свою очередь, руководитель подрядной организации Евгений Чибышев отметил, что по рельсам первого пути будут перевозить грузы для строительства второго и подходов к железной дороге со стороны Крыма.
На сегодняшний день на втором железнодорожном пути предстоит уложить семь километров рельсошпальной решетки. Для завершения работ первый путь используют для перевозки грузов.
Также ведется строительство станции Керчь-Южная. Она включает вокзал, пост электрической централизации и блокировки и парк путей для приема и отправления поездов.
Ранее сообщалось, что движение по железнодорожной части Крымского моста планируется открыть 9-10 декабря. Продажа билетов на поездки начнется в октябре, за 45 суток до открытия движения.
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