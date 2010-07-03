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17:09

В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста на случай провокаций Украины

политика безопасность

17:09

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Крымский мост надежно защищен на случай провокаций со стороны Украины. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Парламентарий подтвердил в беседе с RT, что "есть информация о том, что Украина и ее "шефы" заинтересованы в провокационных действиях". При этом он заверил, что у российской стороны "достаточно сил и средств", чтобы защитить мост и предупредить такие провокации. "В случае их реализации будет дан необходимый отпор. Нет даже малейшего шанса, что Украина достигнет успеха", − подчеркнул Швыткин.

По мнению депутата, мост через Керченский пролив находится под надежной защитой и беспокоиться не о чем.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов не исключил провокацию Украины в отношении Крымского моста с применением боевых кораблей, полученных от Вашингтона. Мост, отметил аналитик, постоянно охраняют ЗРК "Тор", "Панцирь", "Бук-М2" и С-400.

В конце прошлого года в ФСБ Крымский мост также назвали главной целью провокаций Киева. Первый замглавы департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ, вице-адмирал Алексей Вольский напомнил о заявлениях украинских властей насчет необходимости уничтожить мост через Керченский пролив.

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политика безопасность

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