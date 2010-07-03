В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста на случай провокаций Украины

Крымский мост надежно защищен на случай провокаций со стороны Украины. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Парламентарий подтвердил в беседе с RT, что "есть информация о том, что Украина и ее "шефы" заинтересованы в провокационных действиях". При этом он заверил, что у российской стороны "достаточно сил и средств", чтобы защитить мост и предупредить такие провокации. "В случае их реализации будет дан необходимый отпор. Нет даже малейшего шанса, что Украина достигнет успеха", − подчеркнул Швыткин.
По мнению депутата, мост через Керченский пролив находится под надежной защитой и беспокоиться не о чем.
Ранее военный эксперт Александр Артамонов не исключил провокацию Украины в отношении Крымского моста с применением боевых кораблей, полученных от Вашингтона. Мост, отметил аналитик, постоянно охраняют ЗРК "Тор", "Панцирь", "Бук-М2" и С-400.
В конце прошлого года в ФСБ Крымский мост также назвали главной целью провокаций Киева. Первый замглавы департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ, вице-адмирал Алексей Вольский напомнил о заявлениях украинских властей насчет необходимости уничтожить мост через Керченский пролив.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.