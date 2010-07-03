Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Санкт-Петербург

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Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Симферополь – Москва и Севастополь – Санкт-Петербург. Об этом заявил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин, сообщает ТАСС.

"Минтранс установил сроки, что первые поезда пойдут по мосту в декабре этого года. Это будут два маршрута – на Москву из Симферополя и Санкт-Петербург из Севастополя", – сказал он.

Также он уточнил, что к лету 2020 года планируется открыть 11 железнодорожных маршрутов разной дальности.

Железнодорожную часть Крымского моста достроят с опережением графика. Она будет завершена в конце года. В министерствах ведется работа над вопросом по вводу в Крым и Севастополь крупных корпораций по производству продовольствия.