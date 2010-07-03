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Железнодорожную часть Крымского моста достроят с опережением графика, заявил Владимир Путин на медиафоруме ОНФ.

Ее закончат в конце года, уточнил президент. Глава государства добавил, что в столичных министерствах работают над вопросом по вводу в Крым и Севастополь крупных корпораций по производству продовольствия. Это необходимо, чтобы цены в регионах не были высокими.

"Мы знаем проблему и будем над ней работать", – цитирует Путина РИА Новости.

По его словам, открыть Крымский мост было недостаточно – нужно обеспечить железнодорожное сообщение. "Когда крупномасштабный завоз пойдет товаров по всем направлениям, тогда, надеюсь, ситуация будет меняться", – отметил президент.

Длина Крымского моста достигает 19 километров. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли в мае 2018 года, а грузовики начали курсировать с 1 октября. За год по мосту проехали пять миллионов машин и автобусов.

Первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря. Билеты должны начать продавать за 90 дней.