В ФСБ назвали Крымский мост главной целью провокаций Украины

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Строительство и эксплуатация Крымского моста подвергались главным провокационным нападкам со стороны Украины, сообщил первый замглавы департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский.

Он напомнил о заявлениях Киева насчет необходимости уничтожить мост через Керченский пролив, передает RT.

В результате Пограничной службе пришлось увеличить число кораблей и катеров в районе Керчь-Еникальского канала, а также организовывать более интенсивную проверку судов, следующих этим судоходным путем. Все эти меры приняли с целью минимизировать угрозы в отношении строительства моста и судоходного канала, подчеркнул Вольский.

25 ноября российские пограничники задержали на подходе к Керченскому проливу три военных корабля Украины – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Их обвиняют в пересечении государственной границы РФ.

В отношении 24 моряков возбуждено уголовное дело. Они арестованы до 25 января. После инцидента на Украине ввели военное положение и запретили въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.