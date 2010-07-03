Военный эксперт оценил угрозы Крымскому мосту со стороны Украины

Военный эксперт Александр Артамонов выразил мнение, что существует опасность боевых действий, если украинские власти устроят новую провокацию в отношении Крымского моста с применением боевых кораблей, которые Киев может получить от Вашингтона. Об этом он написал в статье для еженедельника "Звезда".
Артамонов напомнил, что в прошлом году американский журналист призывал "разбомбить мост", и украинские политики "очень воодушевились" этими высказываниями.
Крымский мост, как подчеркнул эксперт, постоянно охраняют ЗРК "Тор", "Панцирь", и "Бук-М2", а также С-400. Однако, по его словам, существует и угроза, исходящая от военных кораблей.
"Ведь применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России", – пишет Артамонов.
Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль ранее заявила о намерении добиваться международного статуса для Керченского пролива. Она отметила, для Киева важно обеспечить представление своих интересов "именно в международном арбитраже", а определение статуса Керченского пролива как международного пролива решит многие вопросы.
Российские пограничники задержали три корабля украинских ВМС – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые без уведомления пересекли границу России, 25 ноября.
Вскоре 24 моряка с украинскими паспортами были арестованы. В Москве случившееся назвали провокацией перед президентскими выборами на Украине.
В конце мая 2019 года международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, согласно которому Россия должна освободить украинских моряков и вернуть задержанные корабли. Между тем Мосгорсуд не удовлетворил жалобы адвокатов и оставил украинских моряков под стражей до 24 и 26 июля.
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