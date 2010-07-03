Киев подготовил ноту Москве об украинских моряках

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МИД Украины подготовил для России ноту по освобождению украинских моряков. Об этом объявила в эфире радио "НВ" замглавы украинского МИД Елена Зеркаль.

Она отметила, что ноту передадут в МИД РФ до конца дня. "В ноте мы спрашиваем, каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из "Лефортово", − уточнила Зеркаль.

Замглавы украинского внешнеполитического ведомства добавила, что во вторник, 28 мая, Киев обратится в МИД других стран с просьбой потребовать от России выполнить решения международного трибунала ООН.

Российские пограничники задержали украинский буксир и малые бронированные артиллерийские катера в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива. 24 украинским морякам были предъявлены обвинения в незаконном пересечении госграницы по предварительному сговору. ФСБ РФ назвала этот инцидент провокацией Киева.

В конце мая 2019 года международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, согласно которому Россия должна освободить украинских моряков и вернуть задержанные корабли. Между тем Мосгорсуд не удовлетворил жалобы адвокатов и оставил украинских моряков под стражей до 24 и 26 июля.