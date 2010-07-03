Киев будет добиваться международного статуса для Керченского пролива

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Украина объявила о намерении добиваться международного статуса для Керченского пролива. Об этом в эфире радио "Новое время" сообщила заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

По ее словам, для Украины важно обеспечить представление своих интересов " именно в международном арбитраже", а определение статуса Керченского пролива как международного пролива снимет многие вопросы.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев потребует от Берлина введения новых "гамбургских" санкций против России. Это произойдет в том случае, если Москва не станет выполнять решение Международного суда по морскому праву относительно освобождения украинских моряков.

Мельник также назвал дипломатической победой и важным козырем в деле освобождения моряков решение, ранее вынесенное судом в Гамбурге.

Российские пограничники задержали три корабля украинских ВМС – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые без уведомления пересекли границу России, 25 ноября.

Вскоре 24 моряка с украинскими паспортами были арестованы. В Москве случившееся назвали провокацией перед президентскими выборами на Украине.

В конце мая 2019 года международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, согласно которому Россия должна освободить украинских моряков и вернуть задержанные корабли. Между тем Мосгорсуд не удовлетворил жалобы адвокатов и оставил украинских моряков под стражей до 24 и 26 июля.