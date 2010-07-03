Украина пригрозила России "гамбургскими" санкциями из-за моряков

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев потребует от Берлина введения новых "гамбургских" санкций против России, сообщает агентство "Укринформ".

Это произойдет в том случае, если Москва не станет выполнять решение Международного суда по морскому праву относительно освобождения украинских моряков.

Мельник также назвал дипломатической победой и важным козырем в деле освобождения моряков решение, ранее вынесенное судом в Гамбурге.

Он добавил, что призвал главу МИД Германии Хайко Мааса добиваться от России исполнения вердикта трибунала, передают "Аргументы и факты".

МИД России, в свою очередь, указал, что РФ будет отстаивать свою позицию. В частности, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) постановил, что Москва должна освободить украинских моряков и вернуть Украине буксир и два катера, которые задержали в Керченском проливе в 2018 году.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Москва выполнит решение ITLOS, то это станет "первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной".

Российские пограничники задержали три корабля украинских ВМС – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые без уведомления пересекли границу России, 25 ноября.

Вскоре 24 моряка с украинскими паспортами были арестованы. В Москве случившееся назвали провокацией перед президентскими выборами на Украине.