Ротенберг выкупит ключевую компанию проекта Крымского моста

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Председатель совета директоров ООО "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг выкупит "СГМ-Мост" (создавалось для управления проектом строительства Крымского моста). Об этом сообщил представитель Ротенберга.

"Председатель совета директоров ООО "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг выкупит "СГМ-Мост", – передает его слова РИА Новости.

Компания учреждена в 2015 году для управления проектированием и строительством Крымского моста.

В 2018 году "СГМ-Мост" на полгода раньше срока завершила строительство автодорожной части Крымского моста. В 2019 году она выполнит обязательства по завершению строительства железной дороги через Керченский пролив.