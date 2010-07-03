Стала известна дата запуска поездов по Крымскому мосту

Движение по железнодорожной части Крымского моста планируется открыть 9-10 декабря. Продажа билетов на поездки начнется в октябре, за 45 суток до открытия движения, сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. гендиректора ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василия Назаряна.
Билеты на пассажирские поезда будут продаваться в кассах "Крымской железной дороги". Также прорабатывается возможность приобретения билетов через интернет. Цена не указывается.
Первые два поезда отправят по направлению Севастополь – Санкт-Петербург и Симферополь – Москва. Перед началом курортного сезона в апреле-мае 2020 года планируется запустить 11 поездов.
Поездка из Москвы в Симферополь в среднем займет 35 часов. Запуск скоростных поездов с материковой части России в Крым не планируется.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что темпы работ позволяют рассчитывать, что поезда на полуостров пойдут раньше намеченного срока.
Протяженность Крымского моста составляет 19 километров. Автомобильная часть заработала в мае 2018 года. Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему продолжается.
Ранее стало известно, что председатель совета директоров ООО "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг выкупит "СГМ-Мост", которое создавалось для управления проектом строительства Крымского моста.
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