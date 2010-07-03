Кортеж Зеленского протаранил автобус с детьми

Автомобили кортежа президента Украины попали в ДТП с автобусами, в которых ехали дети. Инцидент произошел в Запорожской области. Самого Владимира Зеленского в кортеже не было. Об этом сообщает портал "Страна.ua" со ссылкой на источник в управлении госохраны Украины.
"Колонна автобусов с детьми, возвращавшихся с курортов, попала в ДТП. По предварительной информации, причина происшествия – обгон колонны легковыми авто", – отмечается на сайте.
Кортеж президента направлялся в Киев. Самого Зеленского в машине не было.
"Из 30 водителей в штате сейчас работает половина. Из-за нехватки кадров и плотного графика водители не спят сутками. Отсюда – и ДТП", – утверждает собеседник издания.
Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал.
Ранее Зеленский впервые посетил границу с Крымом. Президент осмотрел инфраструктуру КПП "Чонгар" и проверил условия пересечения границы для граждан.
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