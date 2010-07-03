Зеленский впервые посетил границу с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом на границу с Крымом. Об этом сообщает агентство УНИАН.
Зеленский посетил контрольный пункт "Чонгар" во время рабочей поездки в Херсонскую область. Президент осмотрел инфраструктуру КПП и проверил условия пересечения границы для граждан. После Зеленский поручил модернизировать контрольный пункт до конца текущего года.
Отмечается, что этот визит стал первым для президента Украины на границу с Крымом.
Ранее глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Владимир Зеленский начал брать пример с Владимира Путина. Для наглядности чиновник напомнил о планах украинского лидера открыть мост через Днепр, проехав по нему за рулем КамАЗа.
15 мая прошлого года президент России Владимир Путин принял участие в открытии Крымского моста. Он сел за руль КамАЗа и поехал во главе колонны из грузовиков.
В четверг, 11 июля, состоялся первый телефонный разговор между Путиным и Зеленским. Украинский президент отметил, что главной темой обсуждения стал вопрос об обмене пленными.
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