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02:49

Зеленский впервые посетил границу с Крымом

политика за рубежом

02:49

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Фото: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом на границу с Крымом. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Зеленский посетил контрольный пункт "Чонгар" во время рабочей поездки в Херсонскую область. Президент осмотрел инфраструктуру КПП и проверил условия пересечения границы для граждан. После Зеленский поручил модернизировать контрольный пункт до конца текущего года.

Отмечается, что этот визит стал первым для президента Украины на границу с Крымом.

Ранее глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Владимир Зеленский начал брать пример с Владимира Путина. Для наглядности чиновник напомнил о планах украинского лидера открыть мост через Днепр, проехав по нему за рулем КамАЗа.

15 мая прошлого года президент России Владимир Путин принял участие в открытии Крымского моста. Он сел за руль КамАЗа и поехал во главе колонны из грузовиков.

В четверг, 11 июля, состоялся первый телефонный разговор между Путиным и Зеленским. Украинский президент отметил, что главной темой обсуждения стал вопрос об обмене пленными.

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политика за рубежом

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