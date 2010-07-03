Сирийская армия поможет курдам отразить атаки Турции

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Правительственные войска Сирии прошли курдские блокпосты в северной части страны без сопротивления и планируют противостоять агрессии Турции, передает SANA.

Автономная администрация на северо-востоке Сирии также сообщила о достижении договоренности с Дамаском для защиты границ страны и ее суверенитета, указывает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о размещении сирийской армии на всей границе с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких боевиков.

При этом официальный Дамаск не признает курдскую автономию, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло – "Сирийские демократические силы" (SDF).

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9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против курдских формирований на северо-востоке Сирии.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США не отказываются от своих курдских союзников, но дал понять, что Вашингтон не будет вмешиваться в борьбу.

Курды – этническая группа на Ближнем Востоке, живущая в восточной части Турции, западном Иране, северном Ираке и северной Сирии.

Их численность колеблется от 20 до 40 миллионов человек во всем мире. При этом этнический Курдистан не имеет своего государства, за создание которого ведется борьба.