Турция начала наземное наступление в Сирии

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Турция начала наземное наступление в рамках операции в Сирии, передает РИА Новости.

По заявлению Анкары, турецкие сухопутные войска вошли на северо-восток страны. "Наши военные совместно со Свободной сирийской армией приступили к наземной части операции "Источник мира", – сказано в сообщении Минобороны Турции.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии. Она получила название "Источник мира" и стартовала с ударов турецких ВВС. По словам Эрдогана, эта операция направлена против запрещенной в России группировки "Исламское государство", террористических организаций "Рабочая партия Курдистана" и "Силы народной самообороны".

В телефонной беседе Владимир Путин призвал Эрдогана тщательно взвесить последствия военной операции в Сирии, чтобы она не навредила общим усилиям по урегулированию кризиса. Ситуацию на севере Сирии обсудит Совет Безопасности ООН.