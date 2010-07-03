Сирийские курды покинули зону вторжения Турции

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Представитель диаспоры сирийских курдов в РФ Джавад Мухаммад заявил, что курды покинули зону вторжения Турции после договоренности Дональда Трампа с Эрдоганом, передает ИА "НСН".

"Мы освободили эту зону, в которую они собираются вторгаться по договору с США, на пять миль. США не отказалось от поддержки, но Турция поставила их перед выбором "или мы, или сирийские курды". А Трамп согласился как раз на вывод войск с этой зоны. Но эти войска никуда не делись. Они находятся там очень близко", – заявил Мухаммад.

Он добавил, что в случае выхода Турции за обозначенные границы, то американская сторона моментально подключится. К тому же он напомнил слова Трампа про разорение экономики Турции, если они нарушат договоренности.

Накануне сообщалось о телефонном разговоре Трампа и Эрдогана, по итогам США уведомили об отказе участвовать в операции Турции и выводе своих войск с территории, где проводится зачистка.

Во вторник, 8 октября, Дональд Трамп решил поддержать сирийских курдов, которых ранее называл террористами. В микроблоге Twitter он предостерег союзников от "ненужной и неспровоцированной" атаки на курдские территории.

Американский лидер неоднократно заявлял о выводе войск своей страны с территории ближневосточного государства. Несколькими днями ранее он объявил, что США закончат участие в "бесконечных войнах", а Турция, Россия, Иран и Европа должны сами разбираться с "межплеменными конфликтами".

В декабре 2018 года Трамп объявил о победе над террористической группировкой "Исламское государство", запрещенной в РФ. Борьба с террористами была единственной причиной пребывания американских военных в Сирии, отмечал глава Белого дома. Президент пообещал, что территорию САР "быстро" и "полностью" покинут более двух тысяч американских военных.

