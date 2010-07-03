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Дональд Трамп пригрозил разрушить экономику Турции, если Анкара предпримет какие-либо действия, выходящие за рамки дозволенного. Об этом написал американский лидер в своем Twitter.

"Как я уже говорил ранее, если Турция сделает что-то, что я при всей своей огромной и непревзойденной мудрости сочту выходящим за рамки, я сотру экономику Турции с лица земли", – заявил Трамп.

По его мнению, Турция вместе с Европой и другими странами должна обратить внимание на роль США в борьбе с запрещенной в России террористической группировкой ИГ.

Ранее Трамп заявил, что Соединенным Штатам пора "выйти из этих бесконечных войн" и вернуть американских военных домой. Трамп подчеркнул, что теперь Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды должны справляться с этой ситуацией и решать сами, что они хотят делать с захваченными боевиками запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

До этого сирийский министр иностранных дел Валид Муаллем заявил о необходимости вывода всех иностранных войск с территории республики. Выступая на Генассамблее ООН, он подчеркнул, что в противном случае страна оставляет за собой право на контрмеры.

