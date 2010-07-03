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09:05

В МИД оценили новые антироссийские санкции США

политика

09:05

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вводя санкции за поставку топлива для ВКС в Сирии, помогающим законному правительству в борьбе с терроризмом, США фактически открыто встали на сторону боевиков, считают в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что ограничения, введенные накануне против ряда граждан России, нескольких судов и одной компании, стали 75-ми по счету начиная с 2011 года. При этом с тех пор никакого давления на Россию добиться не удалось, подчеркнули в МИД.

"На этот раз, можно сказать, превзошли себя в собственном безрассудстве", – добавили в министерстве. Там подчеркнули, что Россия давно говорила, что Вашингтон "опекает" террористов из запрещенных в РФ организаций "Джебхат ан-Нусры" и "Хейят Тахрир аш-Шам".

"Вводя в 2016 году санкции против российского "Совфрахта", обеспечивавшего доставку топлива в Сирию, и затем заблокировав значительный объем ее средств, США еще прикрывались ссылками на желание надавить на Россию в крымском контексте. Теперь маски окончательно сброшены – речь прямо идет о стремлении помешать полному искоренению террористов на сирийской земле", – говорится в сообщении.

В заключение в МИД заявили, что США уличили себя в откровенном пособничестве терроризму и Москва решительно осуждает "циничность и беспринципность политики Вашингтона".

Накануне сообщалось, что администрация президента США внесла в санкционные списки пять судов, одну фирму и трех физических лиц из-за поставок топлива ВС РФ в Сирии.

Под экономические ограничения попала компания Maritime Assistance, которая, как считают американские дипломаты, является "подставной компанией" транспортного альянса "Совфрахт". Персональные санкции введены и в отношении сотрудников этой фирмы Ивана Окорокова, Карена Степаняна и Ильи Логинова. В черном списке также оказались корабли "Язь", "Сиг, "Судак", "Пассат" и ОТ-2077.

Европа, США и Канада ввели экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширили их. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению минских соглашений. Санкции неоднократно продлевались. Москва, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений, приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение.

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политика

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