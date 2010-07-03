США расширили санкции против России

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Администрация президента США внесла в санкционные списки пять судов, одну фирму и трех физических лиц из-за поставок топлива ВС РФ в Сирийской Арабской Республике.

Под экономические ограничения попала компания Maritime Assistance, которая, как считают американские дипломаты, является "подставной компанией" транспортного альянса "Совфрахт". Персональные санкции введены и в отношении сотрудников этой фирмы Ивана Окорокова, Карена Степаняна и Ильи Логинова. В черном списке также оказались корабли "Язь", "Сиг, "Судак", "Пассат" и ОТ-2077.

На ситуацию отреагировали в МИД РФ.

"Это, видимо, продолжение старой американской политики, которая основана на односторонних санкциях, которые мы считаем абсолютно неприемлемыми", – цитирует РИА Новости замглавы внешнеполитического ведомства Сергея Вершинина.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза продлил на шесть месяцев индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц, которых в ЕС считают причастными к подрыву территориальной целостности Украины. В специальном коммюнике ЕС говорится, что к 170 гражданам и к 44 компаниям продлены ограничительные меры, которые включают в себя заморозку финансовых средств, а также ограничения на поездки.

Европа, США и Канада ввели экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширила их. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению минских соглашений. Санкции неоднократно продлевались. Москва, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений, приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение.

