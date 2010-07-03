ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России

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Совет Евросоюза продлил на шесть месяцев индивидуальные санкции в отношении граждан России и Украины, которых ЕС обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Совета ЕС.

"Совет продлил ограничительные меры ввиду действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины до 15 марта 2020 года. Меры представляют собой заморозку активов и ограничений на поездки", – говорится в сообщении.

На сегодняшний день под действие санкций попадают 170 человек и 44 организации.

Ранее Владимир Путин заявил, что шансы на сближение России с Евросоюзом всегда есть, но многое зависит от европейских партнеров. Президент подчеркнул, что не видит непреодолимых препятствий на пути восстановления отношений между РФ и ЕС.

27 июня Совет Европейского союза заявил о продлении санкций против России еще на полгода – до 31 января 2020 года. Ранее ЕС официально продлил экономические санкции против Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года. Эти регионы вошли в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года.

Москва отвечает ЕС зеркально. В августе 2014 года оказался запрещен импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Под запретом оказались мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

