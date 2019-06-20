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16:24

ЕС продлил на год санкции против России по Крыму

экономика

16:24

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Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз официально продлил до 23 июня 2020 года экономические санкции против Крыма и Севастополя, говорится в сообщении Совета ЕС.

Регионы вошли в состав РФ по итогам референдума 16 марта 2014 года. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, украинские власти отказался признавать Крым частью РФ.

Евросоюз и многие другие не входящие в его состав страны итоги голосования не признали и ввели против России ряд ограничительных мер.

Санкции включают в себя запрет на импорт товаров, инвестиции, туристические услуги, экспорт отдельных товаров и технологий. В прошлый раз ограничительные меры продлевались в июне прошлого года.

В Совфеде не удивились решению ЕС продлить санкции по Крыму. "Это ожидаемое решение. Они связаны круговой порукой: многие из представителей Евросоюза делают заявление о том, что санкции надо отменять, они наносят урон ЕС. А когда доходит до принятия решения, они автоматом принимают решение о продлении санкций", — приводит РТ слова сенатора Сергея Цекова.

Ранее Владимир Путин во время прямой линии рассказал, что с момента введения экономических санкций Россия недополучила 50 миллиардов долларов, Евросоюз потерял 240 миллиардов долларов, США – 17 миллиардов долларов, Япония – 27 миллиардов долларов.

При этом объем программы импортозамещения в РФ составил 667 миллиардов рублей.

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