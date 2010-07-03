В Госдуме оценили позицию евроскептиков по антироссийским санкциям

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил заявление представителя фракции евроскептиков в Европарламенте "Идентичность и демократия" Йорга Меутена, который сказал про отсутствие смысла в продлении антироссийских санкций.

Сам евроскептицизм является способом выступить против формата евро-атлантической солидарности, который сегодня существует под влиянием политики США.

"Желая более независимого курса, эти силы выступают и против санкционной политики, которая отвечает не интересам европейских стран, а интересам того международного диктата, который осуществляется со стороны США. Подход евроскептиков здравый. Хотя к их числу относят сегодня довольно разную публику с разным мировоззрением", – сказал депутат в комментарии RT.

По словам Новикова, от санкций США страдают и Россия, и Европа. Ранее фракция "Идентичность и демократия" сообщила, что не видит смысла в продлении санкций против России. Гораздо лучше занять прагматический подход, чтобы иметь эффективное взаимодействие с Россией, подчеркнули во фракции.

