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21:23

Путин оценил возможность сближения России с ЕС

власть политика экономика

21:23

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Шансы на сближение России с Евросоюзом всегда есть, но многое зависит от европейских партнеров, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

"Шансы всегда есть, перспективы всегда есть. Мы естественные партнеры в целом ряде областей, мы географически близки, у нас единый цивилизационный код", – приводит слова Путина РИА Новости.

Президент подчеркнул, что не видит непреодолимых препятствий на пути восстановления отношений между РФ и ЕС. "Но, повторяю, многое будет зависеть и от наших европейских партнеров", – отметил российский лидер.

В свою очередь, премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что итальянское правительство будет работать над созданием условий для отмены антироссийских санкций.

"Италия работает для того, чтобы создались предпосылки для преодоления этого состояния в отношениях между Италией и Россией, Евросоюзом и Россией. Это состояние не идет на пользу никому", – сказал Конте.

По его словам, для отмены санкций нужно создать определенные условия, над которыми будет работать правительство Италии.

Президент РФ в четверг, 4 июля, приехал в Италию с официальным визитом. Там он встретился с Папой Римским Франциском.
Встреча длилась около часа, как того требует протокол, и проходила во дворике Сан Дамасо в Апостольском дворце.

Владимир Путин и Папа Римский Франциск обменялись подарками после встречи в Ватикане.

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