Путин оценил возможность сближения России с ЕС

Шансы на сближение России с Евросоюзом всегда есть, но многое зависит от европейских партнеров, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
"Шансы всегда есть, перспективы всегда есть. Мы естественные партнеры в целом ряде областей, мы географически близки, у нас единый цивилизационный код", – приводит слова Путина РИА Новости.
Президент подчеркнул, что не видит непреодолимых препятствий на пути восстановления отношений между РФ и ЕС. "Но, повторяю, многое будет зависеть и от наших европейских партнеров", – отметил российский лидер.
В свою очередь, премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что итальянское правительство будет работать над созданием условий для отмены антироссийских санкций.
"Италия работает для того, чтобы создались предпосылки для преодоления этого состояния в отношениях между Италией и Россией, Евросоюзом и Россией. Это состояние не идет на пользу никому", – сказал Конте.
По его словам, для отмены санкций нужно создать определенные условия, над которыми будет работать правительство Италии.
Президент РФ в четверг, 4 июля, приехал в Италию с официальным визитом. Там он встретился с Папой Римским Франциском. Встреча длилась около часа, как того требует протокол, и проходила во дворике Сан Дамасо в Апостольском дворце.
Владимир Путин и Папа Римский Франциск обменялись подарками после встречи в Ватикане.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.