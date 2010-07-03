В СФ оценили заявление чешского депутата о санкциях против России

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Слова зампреда палаты депутатов парламента Чехии Войтеха Филипа, осудившего антироссийские санкции, прокомментировал первый замглавы комитета по международным делам Совфеда Владимир Джабаров.

В разговоре с RT российский сенатор назвал Войтеха Филипа одним из "взвешенных политиков, который в состоянии анализировать проблемы со всех сторон". Он также отметил, что чешский парламентарий относится к России с симпатией. По словам Джабарова, Филип "прекрасно понимает, что перспективы развития Европы, перспективы Чехии будут только лучше, если взаимоотношения с Россией будут выстроены должным образом".

Как подчеркнул представитель Совфеда, решение Парламентской ассамблеи Совета Европы вернуть российскую делегацию в ПАСЕ говорит о способности стран Европы действовать независимо от Вашингтона и реакционных сил внутри ЕС. "Здоровая Европа не только есть, не только действует, не только мыслит, не только развивается, но и способна порой заявлять о себе во весь голос", – заявил Джабаров. По мнению сенатора, голос Войтеха Филипа – "голос этой Европы".

Ранее в Госдуме прокомментировали продление санкций ЕС против России. 27 июня Совет Евросоюза продлил антироссийские санкции до 31 января 2020 года. Как отметил замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа, такое решение свидетельствует о том, что "многие политики пляшут под старую дудку". При этом парламентарий напомнил о первом позитивном шаге в развитии отношений РФ и Евросоюза – отмене "дискриминационных мер" против российской делегации в ПАСЕ.

