В Госдуме прокомментировали продление санкций ЕС против России

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Решение ЕС продлить санкции против России прокомментировал замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Обидно, что шлейф от неких принятых ранее решений остается и многие политики пляшут под старую дудку", – подчеркнул депутат в беседе с RT. При этом парламентарий напомнил о первом позитивном шаге в развитии отношений РФ и Евросоюза – отмене "дискриминационных мер" против российской делегации в ПАСЕ.

Как отметил Чепа, "в течение нескольких лет мы с коллегами обсуждали вопрос ПАСЕ". По его словам, следующим вопросом станет отмена санкций. Депутат не исключил, что ЕС может отменить антироссийские санкции раньше, чем 31 января 2020 года.

27 июня Совет Европейского союза заявил о продлении санкций против России еще на полгода – до 31 января 2020 года. Ранее ЕС официально продлил экономические санкции против Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года. Эти регионы вошли в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года.