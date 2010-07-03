В Госдуме прокомментировали продление санкций ЕС против России

Решение ЕС продлить санкции против России прокомментировал замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
"Обидно, что шлейф от неких принятых ранее решений остается и многие политики пляшут под старую дудку", – подчеркнул депутат в беседе с RT. При этом парламентарий напомнил о первом позитивном шаге в развитии отношений РФ и Евросоюза – отмене "дискриминационных мер" против российской делегации в ПАСЕ.
Как отметил Чепа, "в течение нескольких лет мы с коллегами обсуждали вопрос ПАСЕ". По его словам, следующим вопросом станет отмена санкций. Депутат не исключил, что ЕС может отменить антироссийские санкции раньше, чем 31 января 2020 года.
27 июня Совет Европейского союза заявил о продлении санкций против России еще на полгода – до 31 января 2020 года. Ранее ЕС официально продлил экономические санкции против Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года. Эти регионы вошли в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.