Трамп заявил о необходимости выйти из "бесконечных войн" в Сирии

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Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам пора "выйти из этих бесконечных войн" и вернуть американских военных домой. Так президент США у себя в Twitter прокомментировал ситуацию в Сирии.

"Соединенные Штаты, как предполагалось, должны были быть в Сирии 30 дней. Мы остались и погружались глубже и глубже в бой без видимой цели", – отметил он.

Трамп подчеркнул, что теперь Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды должны справляться с этой ситуацией и решать сами, что они хотят делать с захваченными боевиками запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

"Мы находимся в 7000 милях от них и победим ИГ снова, если они придут куда-нибудь рядом с нами", – добавил глава государства.

Трамп также рассказал, что против ИГ выступали курдские формирования, которым Вашингтон "платил огромные суммы денег и предоставлял оборудование".

Сенат США, в свою очередь, предостерег президента от "стремительного вывода" войск из Сирии и Афганистана.

Ранее сирийский министр иностранных дел Валид Муаллем заявил о необходимости вывода всех иностранных войск с территории республики. Выступая на Генассамблее ООН, он подчеркнул, что в противном случае страна оставляет за собой право на контрмеры.