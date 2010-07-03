Эксперт прокомментировал заявление Трампа о "бесконечных войнах"

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Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал слова Дональда Трампа о необходимости выйти из "бесконечных войн" в Сирии.

Блохин предположил, что Трамп действительно хочет выхода из Сирии, поскольку разговоры подобного плана не утихают уже несколько лет.

Он добавил, что стоит принять во внимание и тот факт, что в сентябре Трамп назначил на должность советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена, уточнив, что с его приходом "Трамп получил большую свободу маневра".

Он также напомнил, что президент США не раз затрагивал тему трат на Ближнем Востоке и о необходимости инвестировать эти деньги во внутреннюю инфраструктуру страны.

"Сегодняшнее обещание встраивается в его курс. С точки зрения логики и морали это территория Сирии, и американцев туда никто не приглашал", – цитирует RT слова Блохина.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам пора "выйти из этих бесконечных войн" и вернуть американских военных домой. Трамп подчеркнул, что теперь Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды должны справляться с этой ситуацией и решать сами, что они хотят делать с захваченными боевиками запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

До этого сирийский министр иностранных дел Валид Муаллем заявил о необходимости вывода всех иностранных войск с территории республики. Выступая на Генассамблее ООН, он подчеркнул, что в противном случае страна оставляет за собой право на контрмеры.

