В Испании заявили о смене ролей Москвы и Вашингтона в мировой политике

Экс-глава МИД Испании Ана Паласио заявила, что Москва и Вашингтон поменялись ролями в мировой политике. Россия более не является "разрушающим фактором в международных отношениях", тогда как США идут "в обратном от мирового лидерства направлении", пояснила бывший министр в интервью изданию Project Syndicate.
Паласио отметила нестабильность нынешнего мирового порядка, добавив, что трое главных игроков на международной арене – Европа, Россия и США – меняются своими глобальными ролями. По словам экс-министра, Россию теперь следует рассматривать не как "деструктивную силу", а как "стратега".
Испанский политик напомнила, что в ситуации с атакой на НПЗ в Саудовской Аравии Россия выступила "гарантом региональной стабильности". Президент США Дональд Трамп тогда, напротив, бросался угрозами и ввел новые санкции, подчеркнула Паласио.
В то же время бывший глава испанского МИД считает Европу "системным координатором" в разрешении конфликтов, например, на Украине.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ЕС ненадежным партнером. По мнению дипломата, европейские коллеги продолжают "играть в геополитику "с нами или против нас".
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