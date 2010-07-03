МИД России отреагировал на слова о планах США по прорыву ПВО

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Россия считает заявления США о возможности прорыва ПВО Калининграда безответственными угрозами. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она полагает, что подобные слова озвучиваются исходя из политических, конъюнктурных и, возможно, электоральных соображений. "Мы видим, с какой легкостью политический бомонд, в частности в США, оперирует серьезными и сложными вопросами, как мировая безопасность и стабильность", – подчеркнула Захарова.

Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян объявил, что Пентагон занимается планом по преодолению системы противовоздушной обороны в Калининграде. Он утверждал, что Вашингтон всегда готов незамедлительно ответить на любую возможную "российскую агрессию" в Европе. Уточнялось, что в случае реализации плана будет идти всестороннее наступление.

В Минобороны РФ отметили, что российский регион надежно защищен "от любых агрессивных "планов", которые разрабатывают в Европе "залетные" генералы США. В ведомстве полагают, что легкомыслие Харригана и его наивная вера в превосходство "планов" должны обеспокоить в первую очередь его подчиненных.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посоветовал американским генералам читать книги о России и помнить об историческом опыте. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин сказал, что США и блок НАТО занимается только болтовней. На самом деле против России никто и ничего противопоставить не может, заключил он.