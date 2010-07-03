Пентагон готовит планы прорыва ПВО Калининграда

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Пентагон готовит план по преодолению системы противовоздушной обороны в Калининграде. Об этом сообщает издание Breaking Defense, ссылаясь на заявление командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяна.

"Мы отрабатываем эту схему. Мы все время продумываем эти планы, и если когда-нибудь будет нужно, мы будем готовы их осуществить", – подчеркнул генерал.

Харригян отметил, что Вашингтон находится в постоянной готовности незамедлительно ответить на любую возможную "российскую агрессию" в Европе.

При этом детали разработанного плана военный раскрывать не стал. Уточняется лишь, что в случае реализации плана будет осуществляться всестороннее наступление: нападение с воздуха, земли, моря, космоса, а также атаки в киберпространстве. Кроме того, США готовы задействовать радиоэлектронную борьбу.

Ранее в МИД РФ сообщили о попытках Вашингтона поссорить Россию и Китай. Соответствующее заявление сделал Сергей Лавров.