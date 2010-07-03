США пытается рассорить Россию и Китай – Лавров

Вашингтон всеми силами стремится рассорить Россию и Китай, а также направить своих партнеров на сдерживание этих стран. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.
"Наши американские коллеги упорно стремятся мобилизовать по сути всех своих внешних партнеров для сдерживания России и Китая. При этом не скрывают желания рассорить Москву и Пекин", – отметил Лавров.
Заявление российского политика было опубликовано в статье "Мир на перепутье и система международных отношений будущего" для журнала "Россия в глобальной политике". Прочитать ее можно на сайте российского дипведомства.
Ранее Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии. При этом глава МИД отметил, что в стране сохраняются отдельные очаги напряженности.
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