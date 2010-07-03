Лавров встретился с Вышинским

Глава российского МИД Сергей Лавров встретился с руководителем портала "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Москве.

"Добро пожаловать на свободу", – обратился Лавров к Вышинскому. Журналист поблагодарил собеседника за помощь и поддержку со стороны МИД РФ. Он отметил "труд огромного количества людей", которые работали, чтобы "вытащить" его из заключения и, "самое главное, восстановить справедливость".

Как напомнил Вышинский, 19 февраля Лавров поздравил его с днем рождения. Журналист подчеркнул, что такое внимание "было очень дорого и очень важно". По словам Вышинского, его авторитет в камере "моментально поднялся до небес", передает РИА Новости.

"В вашем случае было очевидно, что вы уникальный персонаж во всей этой компании удерживаемых насильственно лиц", – сказал Вышинскому Лавров. Он отметил, что журналист не был причастен "к какому-либо административному и тем более уголовному правонарушению". "Вы были обвинены в государственной измене просто за то, что вы описывали ситуацию в различных частях страны, в которой вы работали, более ничего", – заявил глава МИД. Он также выразил надежду, что освобождение Вышинского положит начало дальнейшей нормализации отношений Москвы и Киева.

О планах обмена заключенными между РФ и Украиной стало известно в конце августа. А 5 сентября Владимир Путин заявил, что это событие может стать шагом в сторону нормализации отношений между двумя странами.

Обмен провели 7 сентября по схеме "35 на 35". Москва освободила 24 украинских моряков, задержанных за нарушение границы в Керченском проливе, режиссера Олега Сенцова и осужденного за шпионаж Романа Сущенко. Список тех, кого вернула домой Украина, пока официально не опубликован. В администрации президента России подтвердили, что в рамках обмена был освобожден главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.