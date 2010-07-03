В Кремле объяснили отсутствие Путина на встрече лиц из списка обмена

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В Кремле заявили, что встреча освобожденных на Украине лиц – не прерогатива президента РФ.

"Глава государства свою часть пути прошел, чтобы этот обмен смог состояться. И это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт", – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

В субботу, 7 сентября, когда произошел обмен заключенными, Владимир Путин присутствовал на торжественных мероприятиях на ВДНХ, посвященных празднованию Дня Москвы. По завершении концертной программы президент РФ посетил реконструированный павильон "Казахстан" и Олимпийский комплекс "Лужники", провел встречу с Нурсултаном Назарбаевым. В этот же день по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

О планах обмена заключенными между Москвой и Киевом стало известно в конце августа. 5 сентября Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.

Обмен проходил по схеме "35 на 35". Москва освободила 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение границы, режиссера Олега Сенцова и осужденного за шпионаж Романа Сущенко. Список тех, кого выдала Украина, пока официально не опубликован. При этом в администрации президента РФ подтвердили, что освобожден главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что взаимную передачу осужденных нельзя считать завершенной.

"Целый ряд людей, может быть даже 50 процентов, в отношении которых продолжаются уголовные дела, продолжаются расследования дел, рассмотрения в судах, и эти люди должны давать показания, участвовать в процессе", – рассказала журналистам омбудсмен.

