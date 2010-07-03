Режиссера Сенцова этапировали из колонии в Москву

Режиссер Олег Сенцов, осужденный за подготовку терактов в Крыму, этапирован из колонии № 8 города Лабытнанги в Москву. Его планируют обменять с украинской стороной, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Адвокат Дмитрий Динзе не подтвердил, но и не опровергнул данную информацию. По неофициальной информации, сейчас Сенцов находится в СИЗО "Лефортово".
Ранее стало известно, что Сенцов и российский журналист Кирилл Вышинский не вошли в списки арестованных и заключенных, которых планируют обменять Россия и Украина.
Вышинский отказался от обмена, намереваясь доказать свою невиновность в суде. 28 августа суд в Киеве освободил журналиста под личное поручительство. Вышинского обязали являться в суд и к следователю по первому требованию.
Сенцова приговорили к 20 годам колонии строго режима 25 августа 2015 года. Его признали виновным в создании в Крыму террористической группы, которая готовила в Симферополе два теракта.
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