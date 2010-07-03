В Кремле прокомментировали освобождение Вышинского

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал освобождение из-под стражи журналиста Кирилла Вышинского. Его слова приводит РИА Новости.

"Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского, и пока в оценках мы ограничимся", – сказал спикер.

Вместе с тем глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с RT заявил, что случившееся положительно скажется на отношениях двух стран. По его словам, "это маленькие шажки, которые могут привести к серьезным изменениям".

Ранее киевский суд освободил из-под стражи главного редактора РИА Новости Украина под личное поручительство. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение "первым шагом на пути к справедливости в отношении него".

Вышинского задержали 15 мая 2018 года и вскоре арестовали по подозрению в государственной измене и поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. СБУ провела серию обысков в офисах издания РИА Новости Украина. Ранее Вышинскому продлевали арест до сентября. Захарова называла это позором, а российский омбудсмен Татьяна Москалькова сочла решение политическим.

Президент Украины Владимир Зеленский же заявлял, что Киев готов обменять Вышинского на кинорежиссера Олега Сенцова в качестве жеста доброй воли. Сам журналист на это не согласился.