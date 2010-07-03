Суд в Киеве продлил арест Кириллу Вышинскому

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Подольский районный суд Киева продлил арест руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 19 сентября. Защита при этом настаивала на освобождении журналиста из-под стражи под личное обязательство, сообщает РИА Новости.

Адвокаты Вышинского намерены обжаловать продление меры пресечения.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова, которая присутствовала на судебном заседании, назвала это решение предсказуемым, а также политическим, а не юридическим.

"Продолжаю делать все возможное, чтобы журналист смог выйти на свободу", – заверила она.

На решение суда также отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Стыд и позор. Вот и все европейские ценности", – написала она в Fecebook.

На заседании Вышинский заявил, что не согласен на какой-либо обмен, о котором ранее говорил Владимир Зеленский. По его словам, он хочет справедливости, но он "не вещь, чтобы менять его". Он также отметил, что продолжит свою журналистскую деятельность, если суд отпустит его из-под стражи.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова обменять Вышинского в качестве жеста доброй воли.

Вышинский был задержан в Киеве утром 15 мая 2018 года. Журналиста подозревают в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

