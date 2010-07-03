В Совфеде оценили предложение Зеленского об обмене Вышинского на Сенцова

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал озвученное ранее президентом Украины Владимиром Зеленским предложение обменять главреда портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на кинорежиссера Олега Сенцова. Слова Косачева приводит ИА "НСН".

"Речь идет о людях, обвиняемых в различных правонарушениях. Основания для их обвинения качественно разные", – заявил политик, добавив, что обвинение Вышинского – исключительно политическое, в то время как Сенцов осужден за подготовку террористического акта.

Вместе с тем Косачев подчеркнул, что рассматривать необходимо любые инициативы. В данном же случае последнее слово должно оставаться за высшим руководством стран, обладающим полным объемом информации.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова обменять Вышинского в качестве жеста доброй воли. "Сенцов – это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это – не разменная монета", – сказал украинский лидер.

Вышинский был задержан в Киеве утром 15 мая 2018 года. Журналиста подозревают в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Украинского режиссера Олега Сенцова приговорили в России к 20 годам колонии строгого режима. Следствие и суд установили, что он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".