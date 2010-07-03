В Кремле обозначили позицию по возвращению России в G8

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Фото: ТАСС/Екатерина Кузьмина
Возвращаться к формату "Большой восьмерки" без консенсуса всех стран G7 по этому вопросу нельзя, считают в Кремле.
"Конечно, возвращаться в "семерку" только по приглашению одной из стран невозможно, потому что там все решения принимаются консенсусом", – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
При этом, по его утверждению, Россия не считает провокацией со стороны американского лидера Дональда Трампа его заявления о возвращении к формату G8 с учетом противоречий между странами "семерки" по этому вопросу.
Песков напомнил слова Владимира Путина о том, что для Москвы возвращение к формату "восьмерки" не является самоцелью. Представитель Кремля отметил, что глава государства является сторонником налаживания отношений со всеми странами G7.
Саммит G7 проходит во французском городе Биаррице. Страны-участницы обсудили возвращение к формату G8 с участием России. Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал эту идею.
Трамп инициативу поддержал. Он и ранее предлагал вернуть Москву на саммиты G7.
Канцлер Германии Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в вопросе урегулирования ситуации на Украине.
Президенты страны – Борис Ельцин, Владимир Путин и Дмитрий Медведев – участвовали в форумах G8 с 1998 года. Но в 2014 году после референдума о присоединении Крыма членство РФ в группе было приостановлено.
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