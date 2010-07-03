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20:43

Кремль надеется на здравый смысл стран G7 – Песков

политика

20:43

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Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Москва рассчитывает на здравомыслие стран-участниц G7 в вопросе восстановления отношений с Россией. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

"Если мы возьмем "семерку", то с подавляющим большинством участников этой группы у России отношения восстанавливаются и сейчас находятся на достаточно позитивном треке, будь то Франция, будь то Италия. С некоторыми странами пока восстанавливать [отношения] не удается, но мы надеемся, что здравый смысл рано или поздно возобладает", – подчеркнул он.

Также представитель Кремля отметил, что у России традиционно тесные отношения с Германией и Японией.

Саммит G7 проходит во французском городе Биаррице. Страны-участницы уже обсудили возвращение к формату G8 с участием России.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал идею о возвращении России в формат G8. Он отметил, что на следующий саммит стоит пригласить Украину.

Президент США Дональд Трамп поддержал возвращение России за стол переговоров.

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