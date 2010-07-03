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05:19

Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России в "восьмерку"

политика

05:19

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Фото: Zuma/TASS

Лидеры G7 в первый день саммита, который проходит во французском городе Биаррице, обсудили вопрос возвращения к формату G8 с участием России. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

Отмечается, что представитель японского правительства сообщил агентству, что в рамках G7 вопрос о возвращении России обсуждался, однако содержание этого разговора не будет разглашено.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал идею о возвращении России в формат G8. Политик заявил, что на следующий саммит в качестве гостя стоит пригласить Украину.

В свою очередь, Дональд Трамп поддержал возвращение России за стол переговоров. По словам американского лидера, исключение РФ из формата G8 было связано с тем, что Владимир Путин переиграл тогдашнего президента США Барака Обаму.

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