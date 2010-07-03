Возвращение к G8 для России не самоцель – Песков

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Возвращение к формату G8 для России не является самоцелью, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что многие вопросы эффективнее решать в формате G20.

"В любом случае РФ считает, что сейчас обсуждать глобальные мировые проблемы в геополитике, безопасности или экономике без участия, например, Китая и Индии и целой группы других стран не совсем эффективно", – цитирует его ТАСС.

Ранее за возвращение России в G8 высказался Дональд Трамп – он заявил, что в развале международного клуба виноват Барак Обама, который понял, что Владимир Путин "переиграл его". Позднее, комментируя слова главы Белого дома, французский дипломатический источник сообщил, что Париж "принял к сведению, что американцы хотят реинтегрироватьcя с ними в следующем году", но "Украина имеет большое значение".

Вместе с тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и немецкий канцлер Ангела Меркель высказались против возвращения РФ – Меркель сослалась на невыполненные Минские соглашения, а Джонсон вновь обвинил Москву в применении химического оружия в Солсбери.

Высокопоставленный источник в структурах Евросоюза сообщил, что ЕС выступает против возвращения России, пока не будут устранены приведшие к ее исключению причины.

Выразил свое мнение по этому поводу и президент Украины Владимир Зеленский. Он написал в Facebook, что это станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.

В МИД России заявили, что "обсуждение темы нужно перенести из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если G7 хочет позиционировать себя как серьезный формат".

"Большая семерка" – это международный клуб, объединяющий США, Канаду, Великобританию, Францию, Германию, Италию и Японию. В 1997 году к ним присоединилась Россия, после чего группу стали называть "Большой восьмеркой". В 2014 году после референдума в Крыму членство РФ в группе приостановили.