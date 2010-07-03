Во Франции назвали условия для возвращения РФ в G8

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Возвращение России в G8 зависит от развития ситуации на Украине, заявил Reuters французский дипломатический источник. Так он прокомментировал заявление Дональда Трампа о целесообразности возвращения РФ в объединение.

"Мы приняли к сведению, что американцы хотят реинтегрироватьcя с ними в следующем году. Украина имеет большое значение", – заявил собеседник агентства.

По информации CNN, пригласить Россию на встречу "Семерки" в следующем году предложил президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с американским коллегой. Собеседник Reuters не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Агентство напоминает, что Макрон неоднократно говорил о необходимости добиться прогресса на Украине, прежде чем возвращать Россию в G8. "По моему мнению, вопрос "Восьмерки" зависит от украинского кризиса, его урегулирования", – заявил глава Франции после встречи с Владимиром Путиным 19 августа.

Обозреватель газеты Le Monde Сильви Кауфман написала в Twitter, что данный вопрос будет обсуждаться на саммите G7 в Биаррице, который пройдет 24–26 августа.

За возвращение РФ высказался Дональд Трамп после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом 20 августа. Глава США заявил, что в развале формата G8 виноват Барак Обама, который понял, что Путин "переиграл его".

Президенты РФ принимали участие в форумах "Большой восьмерки" с 1998 года. В 2014 году после референдума о присоединении Крыма членство России в группе было приостановлено.