Во Франции назвали условия для возвращения РФ в G8

16:47
16:47
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Возвращение России в G8 зависит от развития ситуации на Украине, заявил Reuters французский дипломатический источник. Так он прокомментировал заявление Дональда Трампа о целесообразности возвращения РФ в объединение.
"Мы приняли к сведению, что американцы хотят реинтегрироватьcя с ними в следующем году. Украина имеет большое значение", – заявил собеседник агентства.
По информации CNN, пригласить Россию на встречу "Семерки" в следующем году предложил президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с американским коллегой. Собеседник Reuters не подтвердил и не опроверг эту информацию.
Агентство напоминает, что Макрон неоднократно говорил о необходимости добиться прогресса на Украине, прежде чем возвращать Россию в G8. "По моему мнению, вопрос "Восьмерки" зависит от украинского кризиса, его урегулирования", – заявил глава Франции после встречи с Владимиром Путиным 19 августа.
Обозреватель газеты Le Monde Сильви Кауфман написала в Twitter, что данный вопрос будет обсуждаться на саммите G7 в Биаррице, который пройдет 24–26 августа.
За возвращение РФ высказался Дональд Трамп после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом 20 августа. Глава США заявил, что в развале формата G8 виноват Барак Обама, который понял, что Путин "переиграл его".
Президенты РФ принимали участие в форумах "Большой восьмерки" с 1998 года. В 2014 году после референдума о присоединении Крыма членство России в группе было приостановлено.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: