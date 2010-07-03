В МИД оценили возможность участия России в саммите G7

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Россия готова рассмотреть предложения о возвращении в состав "Большой восьмерки" (G8), если государства будут заинтересованы в "серьезном общении на равных".

"Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение. Сейчас сложно понять, о чем идет речь. Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если G7 хочет позиционировать себя как серьезный формат", – цитирует радиостанция "Говорит Москва" официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Она также отметила, что G7 в настоящий момент – не организация, а набор дискуссионных площадок.

Ранее Дональд Трамп выступил за возвращение к формату G8 при участии РФ. "Многие вещи, о которых мы говорим, связаны с Россией", – заявил президент США. Американский лидер и ранее высказывал идею вернуть Москву на саммиты. В июне 2018 года перед началом переговоров в Квебеке он возмутился, "почему встреча проходит без России". Идею вернуть G8 открыто поддержала Италия.

Также CNN сообщает, что за возвращение России в G8 в 2020 году выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Большая семерка" – это международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. В 1997 году к ним присоединилась Россия, после чего группу стали называть "Большой восьмеркой". Но в 2014 году после референдума о присоединении Крыма членство РФ в группе было приостановлено.

В июле 2018 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия сможет вернуться в G8, но для этого необходима реализация минских соглашений. По ее словам, Запад нуждается в помощи Москвы для решения кризисов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия делает акцент на других форматах, а не на G7. "Большая восьмерка" становится менее актуальной для России в изменяющейся политической и экономической обстановке, сообщил он.

