В МИД оценили возможность участия России в саммите G7

15:09
15:09
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Россия готова рассмотреть предложения о возвращении в состав "Большой восьмерки" (G8), если государства будут заинтересованы в "серьезном общении на равных".
"Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение. Сейчас сложно понять, о чем идет речь. Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если G7 хочет позиционировать себя как серьезный формат", – цитирует радиостанция "Говорит Москва" официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
Она также отметила, что G7 в настоящий момент – не организация, а набор дискуссионных площадок.
Ранее Дональд Трамп выступил за возвращение к формату G8 при участии РФ. "Многие вещи, о которых мы говорим, связаны с Россией", – заявил президент США. Американский лидер и ранее высказывал идею вернуть Москву на саммиты. В июне 2018 года перед началом переговоров в Квебеке он возмутился, "почему встреча проходит без России". Идею вернуть G8 открыто поддержала Италия.
Также CNN сообщает, что за возвращение России в G8 в 2020 году выступил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Большая семерка" – это международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. В 1997 году к ним присоединилась Россия, после чего группу стали называть "Большой восьмеркой". Но в 2014 году после референдума о присоединении Крыма членство РФ в группе было приостановлено.
В июле 2018 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия сможет вернуться в G8, но для этого необходима реализация минских соглашений. По ее словам, Запад нуждается в помощи Москвы для решения кризисов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия делает акцент на других форматах, а не на G7. "Большая восьмерка" становится менее актуальной для России в изменяющейся политической и экономической обстановке, сообщил он.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: