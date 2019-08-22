Захарова оценила слова Зеленского о возможном возвращении России в G8

09:42 (обновлено 22.08.2019 10:55)
09:42
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Фото: president.gov.ua
Россия ждет от Владимира Зеленского сигналов не в социальных сетях, а в реальности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.
Так Захарова отреагировала на слова президента Украины о том, что Россия сможет вернуться в G8 и вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта на Донбассе. Зеленский также подчеркнул, что РФ должна подать "настоящие серьезные сигналы к миру".
"Теперь про сигналы. Их ждут от вас. И не в соцсетях, а в реальности", – написала представитель российского внешнеполитического ведомства. Она заметила, что если "высокой дипломатией" на Украине понимают международные площадки, форумы и клубы, то наивысшим, по ее словам, является Совет Безопасности ООН, где Россия участвует и в формировании повестки, и в реализации мировой политики.
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара, в свою очередь, отметил, что Россия и не выпадала из "формата высокой дипломатии", а с момента воссоединения Крыма с РФ она стала играть только более заметную роль в международных делах.
"С другой стороны, не Владимиру Зеленскому и не Украине, безусловно, решать вопрос о возвращении России в любого рода международные структуры. Спрашивать Украину в этих международных структурах тоже никто не будет", – цитирует его RT.
Ранее за возвращение РФ в "большую восьмерку" высказался Дональд Трамп после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом 20 августа. Однако премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили против.
"Большая семерка" – это международный клуб, объединяющий США, Канаду, Великобританию, Францию, Германию, Италию и Японию. В 1997 году к ним присоединилась Россия, после чего группу стали называть "Большой восьмеркой". В 2014 году после референдума в Крыму членство РФ в группе приостановили.
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