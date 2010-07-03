Джонсон выступил против возвращения России в G7

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вслед за немецким канцлером Ангелой Меркель выступил против скорого возвращения России в формат G7, пишет РИА Новости.

Меркель ранее увязала возможную реинтеграцию Москвы с выполнением Минских соглашений. Джонсон подтвердил, что ситуация на Украине является важным фактором, так как там, по его словам, продолжается гражданская война, а российские "провокации" дестабилизируют обстановку.

При этом Джонсон вновь обвинил Россию в "применении химического оружия на британской земле" в Солсбери, что также препятствует присоединению Москвы к G7.

Ранее за возвращение РФ высказался Дональд Трамп после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом 20 августа. Глава Белого дома заявил, что в развале G8 виноват Барак Обама, который понял, что Путин "переиграл его". Позднее, комментируя слова Трампа, французский дипломатический источник сообщил, что Париж "принял к сведению, что американцы хотят реинтегрироватьcя с ними в следующем году", но "Украина имеет большое значение". В МИД России заявили, что "обсуждение этой темы нужно перенести из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если G7 хочет позиционировать себя как серьезный формат".

"Большая семерка" – это международный клуб, объединяющий США, Канаду, Великобританию, Францию, Германию, Италию и Японию. В 1997 году к ним присоединилась Россия, после чего группу стали называть "Большой восьмеркой". В 2014 году после референдума в Крыму членство РФ в группе приостановили.